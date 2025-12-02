Emergenza acqua finita? No, il sindaco di Trapani chiede più autobotti

Lo aveva detto Renato Schifani che l’emergenza idrica nel trapanese era superata ma il sindaco di Trapani si trova ancora a lottare: “Anche se la fase acuta dell’emergenza è passata, dobbiamo prevenire affinché queste situazioni non si verifichino ancora. L’attuale contributo di 17 litri d’acqua/secondo in favore dei Comuni limitrofi è un limite alla regolare distribuzione in città e qualsiasi problema tecnico, come già successo, potrebbe causare gravi disagi per noi trapanesi“.

Per questo il primo cittadino ha chiesto un sostegno alla Protezione Civile: due pickup con conduttura idonea per garantire il servizio nelle abitazioni del centro storico e di Trapani Nuova con serbatoi che si trovano al terzo, quarto, quinto piano, almeno due autobotti medie e due grandi per le grandi utenze (scuole, servizi pubblici, sanitari, ecc.) e un’autobotte per la stazione di rilancio in zona Piazzale Ilio. “Sono convinto che con la collaborazione di tutti possiamo superare questa emergenza e garantire l’acqua potabile per tutti i cittadini/anche ai comuni viciniori”, conclude il sindaco Tranchida.

PROGRAMMA DISTRIBUZIONE:

2/12/2025 TRAPANI NUOVA

3/12/2025 CENTRO STORICO

NUMERO AUTOBOTTI:

320/4311674