Defibrillatori a Marsala, Orlando: “16 mila euro grazie a un emendamento”

Un investimento concreto sulla tutela della vita. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’emendamento — presentato congiuntamente dai consiglieri Leo Orlando e Gabriele Di Pietra del gruppo Civicamente — che stanzia 16.000 euro per l’acquisto di nuovi defibrillatori (DAE) da distribuire in punti strategici della città. Le nuove dotazioni saranno installate in tre ambiti fondamentali: in istituti scolastici, dove quotidianamente migliaia di studenti, insegnanti e operatori vivono e lavorano; da dotare per il corpo di Polizia Municipale, spesso primo a intervenire in situazioni di emergenza, nella sede possibilmente di via Ernesto Del Giudice e presso immobili comunali, luoghi frequentati dalla cittadinanza per servizi, eventi e attività quotidiane.

Si tratta di una scelta che va oltre la semplice fornitura di apparecchiature: è un segnale di responsabilità e lungimiranza, un passo avanti nella costruzione di una città più sicura, più attenta e più preparata a rispondere alle emergenze cardiache che, come ricordano tutti gli esperti, richiedono interventi immediati e strumenti adeguati. “È un investimento nella salute, nella sicurezza e nella dignità di ogni cittadino”, viene sottolineato dai promotori, che esprimono anche un ringraziamento ai colleghi consiglieri per il sostegno corale all’iniziativa. In un momento storico in cui sicurezza e prevenzione rischiano troppo spesso di trasformarsi in slogan, questa decisione va nella direzione opposta.