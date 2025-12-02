I Bersaglieri tornano a Marsala, si inaugura una sezione dell’Associazione Nazionale

I Bersaglieri… tornano a Marsala. Domenica 7 dicembre si celebra l’intitolazione della Sezione dell’Associazione Nazionali Bersaglieri al C.le Magg. SC Vincenzo Nizza. Un evento che unisce la Fanfara del 6° Reggimento, sport e iniziative socio-educative, consolidando il legame tra tradizione bersaglieresca e comunità locale. Marsala si appresta a vivere una giornata di forte valore civico e coesione comunitaria con la solenne cerimonia.

Fin dalla sua costituzione, la sezione marsalese ha adottato un modello operativo aperto e dinamico, fondato sui pilastri della disciplina, del saldo spirito di squadra e del senso del dovere, tutti valori intrinsecamente caratteristici del mondo bersaglieresco. Oggi la Sezione conta oltre cinquanta bersaglieri iscritti, affiancati da numerosi simpatizzanti e dagli allievi dei percorsi musicali e sportivi promossi nell’ambito del progetto “Giovani Cremisi”, segno di una realtà associative già ben radicata nel territorio e in costante crescita. La cerimonia vedrà la partecipazione del Generale Antonio Pennino, Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Bersaglieri, a cui è stato conferito dagli associati il titolo di Presidente Onorario della Sezione di Marsala. Sono inoltre attese numerose autorità locali, rappresentanze istituzionali e una significativa presenza di associazioni d’arma, combattentistiche e di volontariato, a testimonianza del forte e ampio radicamento territoriale che l’iniziativa è riuscita a generare.

Il programma

Il programma ufficiale della cerimonia inizierà alle ore 9 presso Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica con l’ammassamento dei partecipanti e l’accoglienza della vibrante Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Alle 09:15 è previsto lo sfilamento verso Villa del Rosario dove, alle 09:30, si terranno il solenne Alzabandiera e l’Onore ai Caduti. Dopo il ritorno verso Palazzo VII Aprile, sede della Sezione ANB Marsala, alle ore 10:00 si svolgerà la cerimonia ufficiale di Intitolazione e Inaugurazione dedicata al “C.le Magg. SC Vincenzo Nizza”. Il corteo proseguirà alle 10:30 verso il Cimitero Comunale per un doveroso omaggio alla tomba del militare. Il percorso si snoderà attraverso Piazza della Repubblica, Via XI Maggio, Via Roma, Via Itria e Via Selinunte. La cerimonia commemorativa si terrà al Cimitero Comunale alle 10:45. Dopo lo sfilamento di rientro, previsto alle 11:00, la giornata proseguirà con la Santa Messa al Duomo alle 11:30. Alle 12:30, la Cerimonia di ringraziamento presso la sede ANB a Palazzo VII Aprile vedrà l’intervento del Comitato Organizzatore del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, a sottolineare la continuità degli impegni associativi. Ospite speciale della giornata sarà l’A.I.A.S. Sezione di Marsala ETS, che esporrà con orgoglio i manufatti realizzati dai ragazzi dei centri di riabilitazione, evidenziando il legame inclusivo della Sezione con il tessuto sociale cittadino.

Le iniziative

Tra i momenti più attesi, l’esibizione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri, una delle formazioni musicali più rappresentative dell’Esercito Italiano, promette di infondere energia e passione. Durante la performance, un gruppo di atleti marsalesi di calisthenics presenterà un micro saggio ginnico, richiamando direttamente la gloriosa tradizione sportiva del Corpo bersaglieresco. Velocità, agilità e una rigorosa preparazione atletica hanno storicamente definito l’identità dei Bersaglieri sin dalla fondazione del Corpo, rendendo celebri le loro marce di corsa, i saggi ginnici e le dimostrazioni pubbliche di abilità fisica. Questa tradizione è stata rinnovata con grande successo anche durante il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, ospitato proprio a Marsala, dove le esibizioni ginniche bersaglieresche hanno riscosso un entusiasmo straordinario. Il saggio degli atleti marsalesi richiama e attualizza quello spirito, unendo la storia militare alle moderne discipline sportive.

Chi era Vincenzo Nizza

La Sezione ANB Marsala è dedicata con profondo rispetto al bersagliere Vincenzo Nizza, un giovane marsalese ricordato per il suo grande impegno, la serietà e il fortissimo senso del dovere. Una figura che, ancora oggi, ispira i giovani e incarna i valori più autentici e nobili del Corpo. L’intitolazione al suo nome non vuole essere solo un atto meramente commemorativo, ma si configura come un chiaro invito a proseguire con costanza nel costruire, prendendo spunto dal suo esempio, una comunità marsalese sempre più unita e consapevolmente attiva. La Sezione Bersaglieri di Marsala ambisce a consolidarsi come un presidio culturale e socio-educativo di riferimento per la città, promuovendo attivamente percorsi musicali dedicati al repertorio bersaglieresco, iniziative sportive e motorie volte alla crescita dei giovani, cerimonie civiche e commemorazioni, oltre a significative collaborazioni con scuole e associazioni del territorio. Tutte queste iniziative pubbliche sono pensate per rafforzare il senso civico e l’appartenenza alla comunità. Questo è un progetto che nasce da radici profonde, si alimenta nell’energia del presente e guarda con ottimismo al domani: un luogo dove la preziosa tradizione bersaglieresca, la vitalità della gioventù e lo spirito civico potranno, letteralmente, correre insieme, a passo di carica, verso il futuro di Marsala.