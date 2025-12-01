Scacchi Lilybetana: Davide Montalto 2° al 17° al Festival “I Dioscuri” di Agrigento

Dal 21 al 23 novembre 2025 si è svolto il 17° Festival Internazionale “I Dioscuri” – Memorial Filippo Vetro, una manifestazione ormai storica e molto attesa nel panorama scacchistico siciliano. L’edizione di quest’anno ha registrato 77 partecipanti, distribuiti nei consueti tre tornei Open suddivisi per fascia Elo, confermando ancora una volta l’interesse e la crescita costante di questo appuntamento. La Lilybetana Scacchi ha preso parte all’evento con un gruppo numeroso e ricco di giovani talenti, desiderosi di mettersi alla prova in un contesto competitivo e di prestigio. Le loro prestazioni hanno dimostrato impegno, crescita e spirito sportivo.

I risultati

Nell’Open C di Palermo, questi i risultati: Gabriele Salvatore 16° posto, Licari Carlo Salvatore 17° posto; i due atleti marsalesi si sono ben distinti nel loro girone, confermando progressi costanti sia nel gioco che nella gestione della competizione. Nell’Open B, si sono classificati: Mancuso Luigi 14° posto, Titone Simone Pietro 12° posto, Fontana Edoardo 8° posto; tre risultati solidi in un Open notoriamente impegnativo, con partite combattute e un livello medio molto alto, da evidenziare in particolare l’ottavo posto di Fontana Edoardo, capace di rimanere stabilmente nella parte alta della classifica. E infine, l’Open A ha visto questi posizionamenti: Licari Nicolò 24° posto, Montalto Davide 2° posto assoluto; ed è proprio nell’Open più difficile che è arrivata la prestazione più brillante della spedizione lilybetana.

L’impresa di Davide Montalto

Il protagonista indiscusso del Memorial, per i colori Lilybetani, è stato Montalto Davide, autore di un torneo semplicemente straordinario. Con grinta, lucidità e una qualità di gioco in continua crescita, Davide ha lottato fino all’ultima partita per il primo posto, chiudendo infine al secondo posto assoluto dell’Open A. Ma il risultato non si è limitato al podio: Davide ha ottenuto anche il premio per la miglior performance del torneo, raggiungendo un traguardo prestigioso per ogni giocatore: il passaggio alla categoria di Candidato Nazionale.

Il torneo giovanile del 23 novembre

Contestualmente al 17° Memorial, si è svolto anche un torneo giovanile nella giornata del 23 novembre. Anche qui la Lilybetana era presente, grazie ai giovanissimi Conticello Leonardo e Fazio Samuele, entusiasti di raggiungere i compagni più grandi e vivere una nuova esperienza competitiva. I risultati sono stati eccellenti: Conticello Leonardo 2° posto Under 10, Fazio Samuele 1° Assoluto, con un percorso perfetto da 6 punti su 6.