A Partanna 37enne colto mentre spacciava in casa, obbligo di dimora

redazione

A Partanna 37enne colto mentre spacciava in casa, obbligo di dimora

Condividi su:

lunedì 01 Dicembre 2025 - 10:57

I Carabinieri di Partanna hanno arrestato un 37enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, colto in flagranza di reato. I militari dell’Arma nel corso di un’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, a seguito anche di attività di indagine condotta sul territorio, eseguivano una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, ad esito della quale, rinvenivano e ponevano sotto sequestro: 42 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Dopo l’arresto, all’esito dell’udienza di convalida al 37enne venivano imposti l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta