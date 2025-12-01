I marsalesi “Nymera” trionfano al Festival “Voci dal Sud” e volano a Malta Got Talent

Grande entusiasmo al Teatro Antonio De Curtis per la finale del Festival Internazionale “Voci dal Sud”, appuntamento che negli anni si è consolidato come una delle vetrine più prestigiose per giovani talenti provenienti da tutta Europa. Un’edizione di altissimo livello, quella appena conclusa a Serradifalco, che ha visto imporsi con forza e originalità una realtà musicale tutta marsalese: i Nymera. La band, composta da giovani musicisti siciliani — Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Edoardo Ansaldi (chitarra elettrica e direttore musicale), Giada Parisi (basso), Andrea Pizzo (tastiere) e Gioele Conticelli (batteria) — ha conquistato pubblico e giuria con una performance intensa, curata e tecnicamente impeccabile. Energia, presenza scenica e identità artistica ben definita: questi gli elementi che hanno permesso ai Nymera di distinguersi in una finale tra le più competitive di sempre.

Il gruppo si è aggiudicato il riconoscimento più importante del festival: l’accesso diretto al programma televisivo internazionale Malta Got Talent, uno dei format più seguiti dell’isola e considerato un vero trampolino di lancio per gli artisti emergenti. «Per noi è un’emozione enorme – hanno dichiarato a caldo i Nymera dopo la premiazione –. Abbiamo dato tutto sul palco e questo risultato ripaga il lavoro, i sacrifici e la passione che mettiamo ogni giorno nella musica. Ora guardiamo a Malta con entusiasmo e determinazione». La direzione artistica del festival ha sottolineato il livello altissimo della competizione e il valore della vittoria dei Nymera: «Hanno dimostrato maturità musicale, originalità e una presenza scenica rara per artisti così giovani. Il loro è un talento autentico, che merita palcoscenici sempre più grandi».

Il Festival Internazionale “Voci dal Sud” conferma così il proprio ruolo di piattaforma fondamentale per la crescita dei nuovi talenti, capace di offrire opportunità concrete e visibilità oltre i confini nazionali. Per i Nymera si apre adesso un nuovo capitolo: l’avventura a Malta Got Talent. Un’occasione che potrebbe trasformarsi in un ulteriore salto verso scenari artistici ancora più prestigiosi, portando con sé non solo la loro musica, ma anche il nome della Sicilia giovane e creativa che vuole farsi ascoltare.