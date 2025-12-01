Marsala, il Movimento Popolare e l’Associazione Arcobaleno nella giornata delle donazioni

Si è conclusa una giornata importante che ha visto il Movimento Popolare e l’Associazione Arcobaleno riuniti con un unico obiettivo: promuovere la solidarietà e far conoscere ai marsalesi che esiste una vera alternativa per il futuro della città di Marsala.



L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, non solo nelle donazioni – giocattoli, alimenti e beni di prima necessità – ma anche nell’avvicinamento di tanti cittadini che hanno espresso con forza il desiderio di cambiamento e di maggiore sicurezza in città. Molti hanno manifestato apertamente il loro dissenso verso l’attuale Sindaco, ribadendo la volontà di voltare pagina.



Nel corso della giornata si è avvicinato anche l’aspirante candidato del centrodestra, Nicola Fici, che ha dialogato con i volontari dell’Associazione Arcobaleno e con i candidati del Movimento Popolare. La sua presenza è stata accolta positivamente: il gruppo ha apprezzato la sua preparazione, il suo atteggiamento e il modo in cui si è relazionato, dando una sensazione di serietà e affidabilità.

“Il banchetto informativo – hanno concluso Sebastiano Grasso Leader del Movimento popolare e il segretario Antonino Muscarella – si è concluso in un clima molto positivo. Le numerose presenze e l’entusiasmo riscontrato confermano che esistono solide premesse affinché il Movimento Popolare possa ottenere un ottimo risultato alle prossime elezioni comunali.

