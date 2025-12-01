Marsala: al Circolo Lilibeo il romanzo di Irene Chias

Il Circolo Lilibeo di Marsala, in collaborazione con il Rotary Club Marsala, ospita la presentazione del nuovo libro di Irene Chias, intitolato “Il Guercio o dei rimedi per l’amore”. L’evento si terrà mercoledì 3 dicembre, alle ore 18, presso la sede del Circolo Lilibeo, in Via Vaccari, 1. A dialogare con l’autrice saranno i docenti Antonella Milazzo e Giuseppe Todaro. Irene Chias, siciliana che attualmente vive a Malta, vanta una significativa carriera come giornalista in Francia e a Milano. È autrice di diverse opere narrative di successo, tra cui Esercizi di sevizia e seduzione (2013), che si è aggiudicato sia il Premio Mondello Opera Italiana che il Premio Mondello Giovani. La sua opera più recente, “Il Guercio o dei rimedi per l’amore”, è una profonda esplorazione della vulnerabilità emotiva nell’era contemporanea. Siete invitati a partecipare a questa stimolante discussione per approfondire i temi di confine che l’autrice esplora nel suo nuovo romanzo.