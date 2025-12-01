L’insegnante mazarese Sofia Pulizzi vince 100 mila euro ad Affari Tuoi

Vincita milionaria per la concorrente mazarese Sofia Pulizzi ad Affari Tuoi, il popolare game show in onda ogni sera su Rai Uno dopo il Tg delle 20. Insegnante alla scuola primaria, la giovane siciliana ha pescato il pacco numero 2 ad inizio trasmissione e ha cominciato il gioco, affiancata dalla mamma Nuccia. Dopo le prime chiamate, tuttavia, ha optato per una serie di cambi, scegliendo il pacco numero 13 e, successivamente, il 18. Nessuno dei pacchi che sono passati tra le mani di Sofia si sono rivelati fortunati e la concorrente mazarese si è affidata alle regioni fortunate, scegliendo la “sua” Sicilia, peraltro mai uscita quest’anno. Proprio la Sicilia ha regalato alla maestra Sofia Pulizzi una vittoria forse insperata, pari a 100 mila euro. Tra gioia e commozione, la giovane insegnante mazarese ha abbracciato la madre e il conduttore Stefano De Martino, tra i compiacimenti dello staff e degli altri concorrenti con cui ha condiviso queste settimane di gioco.