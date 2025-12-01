La Marsala Volley si arrende alla CBL Costa Volpino

La Sigel Seap Marsala Volley si arrende alla CBL Costa Volpino nella 10° giornata, prima del girone di ritorno, del Campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile. Al PalaSanCarlo di Marsala finisce 0-3 (20/25, 22/25, 16/25) in un match combattuto, soprattutto nei primi due set, equilibrati per larga parte dei parziali. Nel terzo le bergamasche accellerano e cambiano ritmo conquistando tre punti meritati che riportano il Team lombardo in vetta alla classifica. A dispetto del risultato, è stato un match combattuto, veloce e con scambi molto lunghi che ha divertito il folto pubblico presente tra gli spalti del Pala San Carlo, Giangrossi utilizza l’intero roster allo scopo di trovare diverse soluzioni sia offensive che di correlazione muro-difesa senza riuscirvi, invece, vero must per le avversarie.

“Contro Costa Volpino è stata nuovamente una sconfitta – dichiara nel post partita Coach Lino Giangrossi – ma sono contento del gioco espresso dalle mie ragazze che nei momenti di difficoltà riescono sempre a reagire al meglio. Oggi di fronte avevamo una squadra molto forte che non ci ha consentito di recuperare i Gap subiti. A sprazzi siamo riusciti ad esprimere una buona pallavolo ma non è bastato. Studieremo i nostri errori per giocare al meglio le prossime sfide“. Una sconfitta che pesa negativamente nell’economia della classifica per la Sigel Seap Marsala Volley che vede allontanare di altri tre punti la quinta posizione della stessa, occupata dall’Akademia Sant’Anna Messina. La Sigel Seap Marsala Volley, dopo il riposo obbligato imposto dal calendario, si troverà, nuovamente tra le mura amiche ad affrontare l’Itas Trentino. Per le lilibetane necessita voltare pagina per ritrovare fiducia e consolidare il percorso in campionato