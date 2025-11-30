Pallamano, la Handball Erice batte Teramo. Buon esordio per Francesca Ferraresi

Così così nel primo tempo, meglio nel secondo. La AC Life Style Handball Erice rispetta il pronostico, ma gioca al proprio livello soltanto nel secondo tempo: complice una mancanza di concentrazione evidente nei primi venti minuti e un’ottima prova di Teramo nello stesso periodo. Nota lieta della serata, l’esordio della promettentissima Francesca Ferraresi, classe 2010, capace di dare una scossa alla squadra e applauditissima dal numeroso pubblico del Pala “Cardella”.

Nelle prossime ore, l’esito del match Cassano Magnago-Salerno consentirà di sapere se le Arpie rimarranno da sole in vetta o se condivideranno il primo posto con Salerno anche dopo questo weekend.

AC Life Style Handball Erice-Teramo 42-23 (20-14)

AC Life Style Handball Erice: Fanton 2, Bernabei 2, Tarbuch 2, Losio 3, Manojlovic 6, Gandulfo 5, Iacovello, Sablic 4, Pessoa 3, Cozzi 4, Ferraresi 3, Cabral Barbosa 7, Kapitanovic, Assana 1. All. Bruno Tronelli.

Teramo: Canzio, Chandarli 5, De Angelis, De Flaviis, Di Pietro, Engel, Farisé1, Galletti, Giamberardino 3, Notarianni 3, Panayotova 9, Ratsika, Pugliara 2, Sila. All. Maria Daniela Palarie,

Arbitri: Pietro Carlo Pollaci – Diego Campagna

Commissario: Vincenzo Chiarello

CRONACA

Quando, al 22’ del primo tempo, Francesca Ferraresi fa il suo ingresso in campo, le Arpie sembrano ancora in modalità “aereo”: praticamente spente. Distratte in difesa, poco convinte in attacco e capaci di esaltare il portiere ospite Ratsika, autrice di una serie di interventi eccellenti. Al primo pallone toccato da Ferraresi, la quindicenne Arpia realizza un gol e fa scoccare la scintilla. Fino al 21’ (10-10), Teramo ha giocato alla pari contro le ragazze del coach Bruno Tronelli, mettendole in difficoltà e lottando pallone su pallone. Naturalmente, nel secondo tempo le Arpie allungano con decisione, facendo valere maggior talento, fisicità e profondità dell’organico. Si passa dal 23-16 (34’) al 29-17 (41’), per arrivare al finale senza alcun patema, impreziosito dalla rete conclusiva ancora di Francesca Ferraresi. Beata gioventù.

DICHIARAZIONE

Francesca Ferraresi (ala sinistra AC Life Style Handball Erice): “Sono molto felice per questo esordio e per aver dato una mano alle mie compagne. Mi sono sentita protetta da loro e ho potuto dare il meglio perché loro mi hanno aiutata sin dal primo momento ad inserirmi. Eravamo partite un po’ passive in difesa, ma nel secondo tempo siamo migliorate e abbiamo portato a casa i due punti. Mi sembra che sia stata una partita di buon livello”.

PROSSIMO IMPEGNO

Mercoledì 17 dicembre 2025 – ore 19, Securfox Ariosto Ferrara-AC Life Style Handball Erice, gara valevole per l’undicesima giornata di campionato

CLASSIFICA

AC Life Style Handball Erice (gare giocate 10) punti 18

Jomi Salerno (9) punti 16

Cassano Magnago (9), Brixen Sudtirol (9) punti 14

Leno (10) punti 11

Teramo (10) punti 10

Cellini Padova (9) punti 8

Hac Germancar Nuoro (9) punti 7

Casalgrande Padana (9), Securfox Ariosto Ferrara (10) punti 5

Ali Best Espresso Mestrino (9), Mezzocorona (9) punti 2