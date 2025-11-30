Misiliscemi, finanziati due progetti per potenziare l’erogazione idrica

Il Comune di Misiliscemi beneficerà di due importanti finanziamenti da parte della Regione Siciliana: il primo di 1 milione e 135 mila euro per gli interventi di recupero e ristrutturazione del serbatoio di Marracco, un’infrastruttura strategica per il miglioramento della distribuzione idrica sul territorio comunale, e il secondo di 119 mila euro per il partitore di Marracco, per sostituire l’attuale pompa.

Le operazioni rientrano nelle iniziative coordinate dalla cabina di regia per l’emergenza idrica, guidata dall’ingegnere Salvo Cocina, istituita allo scopo di fronteggiare la crisi idrica e garantire interventi mirati e tempestivi sulle infrastrutture più critiche.

L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al Presidente della Regione, Renato Schifani, e allo stesso ingegnere Cocina, per l’attenzione riservata al territorio e per il sostegno nell’affrontare la crisi idrica.

“Il finanziamento rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente delle risorse idriche – dichiara il sindaco, Salvatore Tallarita – e consentirà di migliorare la qualità e la continuità del servizio ai cittadini”.