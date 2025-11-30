Mezza Maratona di Mazara, vincono il maliano Diakite e Maria Virginia Salemi

Un tracciato dal fascino unico ha fatto da scenario sotto la pioggia, a tratti battente, alla XXII Half Marathon di Mazara del Vallo, che ha richiamato oltre 600 atleti al via tra la mezza maratona e la 7 km. L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Atletica Mazara guidato da Salvatore Piccione, con il patrocinio ed il contributo del Comune, ha chiuso la stagione 2025 del Running Sicily – Trofeo Packitalia, confermandosi una delle gare più attese del calendario regionale.

A imporsi, come da pronostico, sui 21,0975 Km. è stato il maliano dell’Universitas Palermo Soumaila Diakite che, dopo il personale di 1h06’00 fatto segnare a Cremona e il recente successo nella mezza, alla Maratona di Palermo, ha dominato anche a Mazara, vincendo in 1h07:23 (alla media di 3’11” min/km). Alle sue spalle Fabio Cammarata (Sicilia Running Team) in 1h13:43 e Corrado Mortillaro (Podistica Messina) in 1h15:10.

Tra le donne brillante ed ennesima vittoria di una stagione da incorniciare per la netina Maria Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha chiuso in 1h24:49 (primato personale) precedendo Luana Russo (Sciacca Running, 1h26:31) e Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca, 1h29:42).

La gara, inserita nel calendario nazionale FIDAL Bronze e valida pure quale prova conclusiva del circuito “Mari e Monti” (vinto tra le donne da Simona Sorvillo della Trinacria Palermo e da Antonio Muratore dell’Universitas Palermo tra gli uomini), ha anche laureato i nuovi Campioni Regionali Master di Maratonina. “Questa gara rappresenta una festa per la città e per tutta la provincia – ha sottolineato Salvatore Piccione, presidente del GS Atletica Mazara – anche quest’anno abbiamo registrato numeri importanti e prestazioni di livello, grazie al lavoro dei volontari, al supporto del Comune e alla passione degli atleti che scelgono Mazara per avviare a conclusione la stagione”.

Grande spettacolo anche nella 7 km, valida come 22ª prova del Grand Prix provinciale: a imporsi tra gli uomini è stato Alessio Giangrasso (LIPA Alcamo) in 25:51, davanti a Roberto Di Bella (Amatori Palermo, 26:02) e Robin Salvia (LIPA Alcamo, 26:28). Tra le donne successo di Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi) in 30:12, seguita dalla compagna di squadra Florinda Mercadante (30:34) e da Fabiana Pia Leonard (Polisportiva Ingargiola, 30:45).

“Una chiusura bellissima per un’edizione che ha visto crescere qualità, partecipazione e dimensione internazionale del circuito – ha detto Nando Sorbello, organizzatore e ideatore del Running Sicily-Trofeo Packitalia – siamo già al lavoro per un 2026 ancora più ricco di eventi e sinergie”.

La stagione del XII Running Sicily-Trofeo Packitalia si concluderà con la premiazione in programma venerdì 12 dicembre alle ore 17 nella splendida cornice di Palazzo Butera a Bagheria, dove saranno celebrati i protagonisti di una straordinaria annata. Nella stessa giornata si alzerà il sipario sull’edizione 2026 con l’ufficializzazione delle tappe che faranno parte della XIII edizione del circuito.