Calcio, pareggio interno del Trapani con il Monopoli

Pareggio interno per Trapani con il Monopoli nella sedicesima giornata del campionato di serie C (girone C). Al Provinciale il match è terminato 1-1 per effetto delle reti segnate dal granata Fischnaller e da Maguette Fall su calcio di rigore.
Inizia bene il match per gli uomini di Aronica che si portano in vantaggio con una bella girata di Fischnaller al 12esimo. Proprio l’autore del gol granata è costretto ad uscire dal campo per infortunio al 55esimo, sostituito da Salines. Dieci minuti dopo, l’arbitro fischia un rigore per un fallo di Pirrello su Maguette Fall. Lo stesso attaccante si incarica della battuta, portando il Monopoli sul pari. I pugliesi sfiorano il vantaggio con Tirelli (traversa) e ancora con Maguette Fall, mentre il Trapani si rende pericoloso con Grandolfo, ma il risultato non cambia.