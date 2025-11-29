A Segesta un laboratorio creativo per bambini dedicato al mitico Giufà

Ecco Giufà: una ne pensa e cento ne fa. Figura popolare e amatissima del Mediterraneo, a metà tra maschera, guitto e arlecchino, Giufà rappresenta da sempre l’astuzia ingenua e la capacità di cavarsela nelle situazioni più improbabili. È a lui che CoopCulture dedica un nuovo laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni, in programma domenica 30 novembre alle 11 al Segesta LAB, all’interno del Parco archeologico di Segesta. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: promuovere la lettura e avvicinare i piccoli visitatori al piacere delle storie, attraverso un incontro di lettura animata che mette al centro uno dei personaggi più divertenti della tradizione mediterranea. Si partirà dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè per arrivare fino agli albi illustrati e alle pubblicazioni più recenti che negli anni hanno reinterpretato le avventure del celebre personaggio.

Il laboratorio rientra nel programma di attività promosse dalla Soprintendenza di Trapani in collaborazione con la Rete BiblioTP – Biblioteche Trapani e provincia, all’interno del progetto “Biblioteche in rete. Giufà nella Valle del Belìce”, volto a diffondere la cultura del libro tra i più giovani. Nato dalla sinergia con Haramundi, il percorso creativo accompagnerà i bambini alla scoperta di Giufà: prima attraverso il racconto delle sue avventure per conoscere meglio il protagonista e immaginare nuove storie, poi giocando con le parole per reinventarlo in chiave poetica e teatrale. I piccoli partecipanti diventeranno così scrittori e artisti per un giorno, dando vita a filastrocche, poesie, canzoni e scioglilingua ispirati al famoso personaggio. La mattinata si concluderà con un momento di condivisione collettiva, in cui bambini, educatori e famiglie potranno ascoltare e celebrare insieme tutto ciò che è nato durante il laboratorio: un’occasione per scoprire che la creatività, proprio come Giufà, non smette mai di sorprendere.