A Valderice sì al Rendiconto 2024: priorità cimitero, strade, rete idrica e fognature

Il 14 novembre scorso, con sette mesi di ritardo, il Consiglio comunale di Valderice ha approvato il Rendiconto 2024. La seduta è stata resa possibile grazie alla presenza dei consiglieri del gruppo “La Scelta per Valderice” guidato da Massimo Di Gregorio, che hanno garantito il numero legale nonostante l’assenza di tre esponenti di maggioranza. L’approvazione consente di utilizzare 1,4 milioni di euro di avanzo, risorse fondamentali per affrontare problemi urgenti della comunità. Tra questi spicca l’emergenza cimiteriale: mancano loculi e posti per l’inumazione, e si rischia di dover depositare le salme nella chiesetta del cimitero, in parte inagibile. Una situazione che il gruppo attribuisce all’inerzia dell’Amministrazione. “La Scelta” chiede ora un confronto serio sulle priorità e indica quattro interventi immediati: ampliamento del cimitero, con nuovi lotti, campi di inumazione e padiglioni per i prossimi vent’anni; piano straordinario per strade e sicurezza, compreso il recupero di aree strategiche e parcheggi; investimenti sulla rete idrica, con telecontrollo, studi idrogeologici e aumento delle fonti disponibili; completamento delle reti fognarie, dal depuratore ai collegamenti Bonagia–Sant’Andrea.