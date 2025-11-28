A Petrosino iniziano i lavori per la realizzazione di campi sportivi nei plessi “De Vita” e “Fanciulli”



Prendono ufficialmente il via i lavori di riqualificazione che interesseranno gli spazi esterni dei plessi scolastici “Francesco De Vita ” e “Giuseppe Fanciulli” dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi campi polifunzionali, la sistemazione a verde e la valorizzazione degli ambienti esterni, con l’obiettivo di restituire agli studenti luoghi sicuri, funzionali e pienamente fruibili per attività sportive, ricreative e di socializzazione. Gli interventi renderanno gli spazi scolastici più moderni e accoglienti, migliorando la qualità complessiva della vita scolastica.

“L’avvio di questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione delle nostre scuole – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonella Pipitone – Con la realizzazione di nuovi campi polifunzionali e la riqualificazione delle aree verdi, consegneremo agli studenti spazi più belli, più sicuri e più funzionali. Investire sulle strutture scolastiche – su cui non si interveniva da decenni – significa investire sul futuro della nostra comunità: è un impegno che portiamo avanti con determinazione, grazie anche alla capacità dell’Ente di intercettare risorse europee e trasformarle in opere concrete e utili al territorio”. L’opera beneficia, infatti, di un finanziamento di 350.000 euro nell’ambito delle risorse del PR Sicilia FESR 2021–2027 promosso dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica ed Universitaria per l’azione 4.2.1 – Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativ