Giubileo delle famiglie, dei bambini e degli anziani a Custonaci

Domenica prossima 30 novembre si terrà la celebrazione diocesana del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani presso il Santuario della Madonna a Custonaci indicata con decreto vescovile Chiesa Giubilare. I partecipanti si riuniranno alle ore 17 presso la “stalla della Madonna” per un momento di preparazione con una catechesi a cura di don Salvatore Grignano, assistente spirituale della Pastorale familiare diocesana. Quindi alle 18 i fedeli vivranno un breve pellegrinaggio dall’edicola votiva dell’Immacolata di via Roma fino al Santuario della Madonna di Custonaci. Alle ore 19 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica. Il Giubileo è organizzato dalla Pastorale familiare diocesana che ha partecipato anche alla celebrazione mondiale con papa Leone XIV a Roma.