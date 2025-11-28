Con E4dv solare termico tutto l’anno: l’energia pulita che conviene

L’azienda leader nel settore delle energie rinnovabili E4dv, con sede a Marsala, ha la capacità di trasforma il sole in vero risparmio. Oggi ridurre drasticamente i costi in bolletta e avere acqua calda tutto l’anno è semplice grazie al nuovo sistema solare termico pensato per famiglie e attività che vogliono efficienza e sostenibilità senza rinunciare al comfort. Con soli €690, installazione inclusa, E4dv garantisce un impianto completo e performante composto da 2 pannelli solari ad alta resa e da un serbatoio da 300 litri, ideale per garantire autonomia e continuità. Un investimento minimo per un vantaggio massimo: meno consumi, meno spese e un impatto ambientale decisamente ridotto. L’azienda marsalese segue ogni cliente con professionalità, dalla consulenza alla posa in opera, offrendo soluzioni affidabili e pensate per durare nel tempo. Scegliete una tecnologia pulita, conveniente e sicura, scegliete il comfort che rispetta l’ambiente. Il futuro dell’energia è già a casa vostra.

Contatti:

Via Mazzini, 135, Marsala

Tel: 391 352 4963

Visita il sito QUI