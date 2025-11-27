“Il marmo e il mercato estero”: a Custonaci un confronto nazionale sulle strategie da adottare

Si terrà oggi, 28 novembre alle ore 18, presso il Palazzo comunale di Custonaci, l’importante incontro dal titolo: “Il marmo ed il mercato estero – La best practice dei distretti”, analisi della domanda e dell’offerta globale, strategie di marketing e promozione. Un appuntamento promosso dal Comune, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Distretto del Marmo di Sicilia, che punta a fare il punto sul ruolo del marmo siciliano nei mercati internazionali, sulle strategie di crescita del comparto e sulle sinergie tra i distretti italiani. Interverranno per l’occasione: il sindaco Fabrizio Fonte, il deputato regionale Giuseppe Bica, Livio Marrocco, esperto del Ministero del Made in Italy, Gianni Mazzara, presidente del Distretto del Marmo Sicilia, l’assessore comunale Antonino Incammisa, Antonello Mineo, presidente Distretto Meccatronica Sicilia e Filiberto Semenzin, presidente Verona Stone District. Il distretto del marmo di Custonaci rappresenta una delle eccellenze produttive della Sicilia e dell’intero panorama nazionale: un comparto che genera economia, occupazione, know-how tecnico e una lunga tradizione artigianale apprezzata in molti Paesi del mondo.