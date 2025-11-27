Diocesi Trapani: tre appuntamenti per celebrare l’Avvento nella vicinanza ai più fragili

Nel solco dell’Anno Giubilare che si avvia alla conclusione e in preparazione al Natale, il vescovo Pietro Maria Fragnelli rilancia il percorso diocesano “Dalla parte dei bambini per seminare speranza”: tre appuntamenti per accendere i riflettori sui piccoli e sui semi di luce che, nonostante malattia, fragilità, disabilità o povertà educativa, continuano a germogliare nelle loro vite. “Che cosa vedremmo se ci abbassassimo alla misura dei bambini di Gaza, di Kharkiv, di Goma e dei tanti, troppi luoghi sconvolti dai conflitti armati? Forse, se lo facessimo, qualcosa cambierebbe”. Con queste parole, pronunciate davanti ai bambini di un centro estivo, papa Leone XIV ha richiamato tutti a un esercizio semplice e radicale: abbassarsi. Scendere dalle sicurezze adulte, disarmare lo sguardo e imparare a guardare il mondo dalla prospettiva più fragile – quella dei piccoli – per umanizzare le relazioni e riconoscere nell’altro “uno come me”. È un invito potente, che risuona in un tempo globale segnato da conflitti, crisi sociali e smarrimento educativo, dove i bambini troppo spesso finiscono dimenticati o strumentalizzati.

Nella Diocesi di Trapani il 30 novembre si apre l’Avvento

Ed è proprio questo invito a cambiare sguardo che accompagnerà la nostra Diocesi nell’Avvento che si apre domenica 30 novembre, un tempo di attesa in cui la nascita del Bambino ci chiede di tornare all’essenziale e rimettere i piccoli al centro. Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con: Associazione Missione Luce Manuel Foderà, Fondazione Auxilium Trapani, Caritas diocesana. Sono segni di una comunità che sceglie di “abbassarsi”, di chinarsi verso i piccoli per lasciarsi cambiare. Perché è guardando il mondo dalla loro altezza – più vicina al cuore che al potere – che impariamo davvero a seminare speranza.

A Calatafimi “Seminare speranza nella malattia”

Venerdì 5 dicembre a Calatafimi, presso la Chiesa di San Michele alle ore 16.30, un pomeriggio dedicato ai bambini e agli ammalati dell’Unitalsi di Trapani, per riscoprire la figura luminosa del servo di Dio Manuel Foderà, il “piccolo guerriero della luce”. Interverranno:

Don Valerio Bocci , scrittore e autore della biografia “Manuel il piccolo guerriero della luce” (Sanpino, 2025)

, scrittore e autore della biografia “Manuel il piccolo guerriero della luce” (Sanpino, 2025) Maria Cristina Bresciani, avvocato e vice postulatrice della causa di beatificazione e canonizzazione

Seguiranno la preghiera del Rosario e dello Stellario all’Immacolata e la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Fragnelli. Il pomeriggio si concluderà – come avrebbe voluto Manuel – con un momento di festa: biscotti e giochi di luce.

A Valderice “Seminare speranza nella disabilità”

Al Teatro dell’Istituto Villa Betania di Valderice alle ore 16.30, i bambini del Centro per l’autismo “Fiore Bianco” saranno i protagonisti di un recital speciale: “A Christmas Carol”, ispirato al celebre racconto di Dickens. La rappresentazione sarà preceduta da un momento di dialogo e testimonianze con:

Giuseppina Lombardo e Salvatore Agnello , Associazione La Bella Compagnia APS di Alcamo

e , Associazione La Bella Compagnia APS di Alcamo Marilena Cricchio , coordinatrice del Distretto socio-sanitario 50

, coordinatrice del Distretto socio-sanitario 50 Francesca Pellegrino , dirigente scolastica dell’I.C. “Dante Alighieri”

, dirigente scolastica dell’I.C. “Dante Alighieri” Gerolamo Camarda, direttore Fondazione Auxilium Trapani

Le conclusioni saranno affidate al vescovo Fragnelli.

A Erice Casa Santa “Seminare speranza nella povertà educativa”

L’8 dicembre al Seminario Vescovile di Erice Casa Santa alle ore 16.30, un incontro dedicato alla grande sfida educativa, con la partecipazione del direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello. Saranno presentate testimonianze provenienti da: