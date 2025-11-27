Basket, serie C: Dierre Reggio Calabria ospita la Nuova Pallacanestro Marsala

Si avvicina la decima giornata della stagione regolare di Serie C e il calendario propone una sfida dal grande valore sportivo: Dierre Basketball Reggio Calabria ospiterà la Nuova Pallacanestro Marsala sabato 29 novembre alle ore 19 presso il Pala Pentimele di Reggio Calabria. Una gara che promette intensità e spettacolo.

La Dierre si presenta all’appuntamento forte di una stagione fin qui positiva. Nelle ultime giornate la squadra calabrese ha dimostrato solidità e concretezza, conquistando vittorie importanti e posizionandosi ai vertici del proprio girone. Il roster, che annovera elementi esperti e giovani di valore come Cernic, Arrighini e Scortica, si sta distinguendo per la capacità di alternare difesa aggressiva e attacco corale. La leadership in classifica è frutto di una notevole coesione di squadra e di una mentalità vincente che il gruppo sta consolidando giornata dopo giornata, con l’obiettivo dichiarato di centrare i playoff e continuare a migliorare la profondità tecnica e tattica della rosa.​

Marsala arriva a Reggio Calabria con entusiasmo e voglia di rivalsa. Gli ultimi risultati segnalano grande intensità: i bianco-azzurri hanno espresso una pallacanestro veloce e dinamica, con un collettivo guidato dall’esperienza di coach Giuseppe Grillo e la freschezza di diversi talenti, alcuni dei quali già protagonisti nelle ultime gare. L’obiettivo a breve termine resta la crescita costante in campo e fuori, la valorizzazione dei giovani e il consolidamento della posizione in classifica, puntando a centrare una salvezza tranquilla e a sorprendere squadre più quotate grazie a un gioco di squadra energico e solidale.​

Entrambe le compagini si presentano all’incontro con motivazioni elevate. Dierre Basketball punta a ribadire la posizione di forza e a confermare le ambizioni di vertice, mentre Marsala intende consolidare i progressi della stagione rilanciando sulle qualità dei suoi giovani. La partita del 29 novembre è quindi molto più che una sfida di calendario: rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe, tra ambizioni territoriali e sogni sportivi. Al Pala Pentimele sarà protagonista la determinazione di chi crede nelle proprie certezze e la voglia di chi intende sorprendere.