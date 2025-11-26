Mazara: in Cattedrale la Veglia d’Avvento il 29 novembre

Sabato 29 novembre, con inizio alle ore 21, nella Cattedrale di Mazara del Vallo sarà celebrata la Veglia d’Avvento. Il periodo dell’Avvento è il tempo di preparazione spirituale al Natale che dura quattro settimane e si conclude il 24 dicembre. Per l’occasione della Veglia d’Avvento è stato preparato il primo Sussidio pastorale diocesano, già disponibile sul sito diocesano. «Questo sussidio nasce dal vivo desiderio del nostro Vescovo Angelo di mettere insieme, e a servizio della nostra diocesi, le competenze specifiche di ogni ufficio diocesano: a Lui esprimiamo il nostro grazie rinnovando il nostro impegno a vivere, con maggiore slancio missionario, lo stile sinodale che racconta la Chiesa, popolo di Dio», ha detto il Vicario generale don Gioacchino Arena.