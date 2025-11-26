Mazara: il ministero dell’Accolitato conferito a Filippo Caracausi

A Filippo Caracausi, 52 anni, di Mazara del Vallo, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha conferito il ministero dell’Accolitato. La celebrazione si è tenuta nella chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo. Caracausi di mestiere è falegname e lavora presso una ditta a Mazara del Vallo. Sposato con un figlio, Filippo Caracausi ha avviato il proprio percorso di formazione verso il diaconato permanente nel 2020 iniziando a seguire la Scuola diocesana di Teologia. A seguirlo come padre spirituale è don Leo Di Simone.