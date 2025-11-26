Furto di quintali di olive a Valderice e a Misiliscemi, 7 denunce

Nel periodo della raccolta delle olive, il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, ha intensificato i servizi di controllo nelle aree agricole al fine di arginare il fenomeno di furti negli uliveti, che hanno portato a nuovi arresti e denunce. In particolare, i Carabinieri della Stazione Borgo Annunziata, ad esito accertamenti relativi al furto di oltre sei quintali di olive perpetrato a Misiliscemi in contrada Ballottella, hanno denunciato quattro uomini di 35, 52, 53 e 69anni. A Valderice i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 22enne e due donne di 28 e 19 anni, sorpresi di notte a rubare olive in un terreno di contrada Fico, le olive che i due avevano già raccolto, “oltre un quintale”, sono state restituite al legittimo proprietario. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, non veniva disposta alcuna misura per le due donne, mentre per l’uomo veniva disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.