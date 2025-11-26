Corteo “No Ponte”, sabato a Messina attesi anche Schlein e Bonelli

MESSINA (ITALPRESS) – Un grande corteo nazionale “No Ponte” è in programma sabato 29 novembre a Messina. Alla manifestazione, promossa da un comitato composto da oltre 80 associazioni e movimenti, sono attesi anche la segretaria del Pd Elly Schlein, esponenti di vertice del M5S e il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Durante la presentazione alla Camera, i promotori hanno ribadito le criticità del progetto, richiamando i recenti rilievi della Corte dei Conti.

