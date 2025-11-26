Castellammare, il consiglio ha approvato una variazione del Bilancio di previsione

Castellammare del Golfo, 26 novembre 2025– Il consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione che per il 2025 prevede una manovra di 894.000 euro.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dei 12 consiglieri di maggioranza presenti. Assenti i consiglieri di minoranza.

Il Sindaco Giuseppe Fausto ha ringraziato il consiglio comunale «per aver responsabilmente approvato l’importante variazione per dare copertura finanziaria a nuove e utili previsioni di spesa, finanziamenti ricevuti e adempimenti tecnici. Grazie anche alla minoranza per il lavoro di stimolo che compie e che ci ha spinti ad approvare il prima possibile la variazione, già presentata ai primi di novembre per un ampio approfondimento da parte di tutti i consiglieri».

Come verranno spesi i soldi delle variazioni di bilancio

La variazione di bilancio, per il 2025, prevede uno stanziamento di 80 mila euro per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti e ulteriori somme per il servizio svolto con i PUC, progetti utili alla collettività.

Quindi 50 mila euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i dipendenti comunali e altri 50 mila euro per la manutenzione degli immobili comunali. La manovra include poi 100 mila euro per la realizzazione di aree ludiche, il cofinanziamento per l’acquisto di un nuovo scuolabus, ulteriori 64 mila euro per il completamento della palestra Bonanno, 180 mila euro per le strade rurali, 70 mila euro per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e 30 mila euro per quella dell’impianto fognario.

Nove gli emendamenti presentati dai consiglieri alla variazione che riguardano, tra gli altri, circa 15 mila euro per l’acquisto di libri in formato digitale con finanziamento ministeriale, circa 6 mila euro per piani di indagine ambientale, 5 mila euro per migliorare l’area di front office del palazzo comunale, 2 mila euro per rastrelliere per biciclette in zona Petrolo ed all’autostazione, 7 mila euro circa per attività culturali e della consulta giovanile ed alcuni emendamenti tecnici.

I 12 consiglieri comunali presenti in aula hanno approvato anche il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2024.

In apertura del consiglio comunale il sindaco Giuseppe Fausto ha illustrato l’attività amministrativa indicata nella relazione annuale al consiglio comunale.