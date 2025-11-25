Fastweb+Vodafone, da telco servizi integrati per l’energia

MILANO (ITALPRESS) – Il settore energetico sta vivendo una stagione di profonda trasformazione, con modelli di business che si evolvono rapidamente in uno scenario sempre più interconnesso. In questo contesto le competenze infrastrutturali e digitali di una telco possono tradursi in un vantaggio per i clienti nel mercato dell’energia. Ne ha parlato Federico Negri – Chief B2C Commercial Officer Fastweb+Vodafone, che ha preso parte alla tavola rotonda dal titolo “Tra fluttuazioni di mercato, tecnologie innovative e New Incomer: quali leve hanno le Società di Vendita di energia e gas per rimanere competitive sul mercato dell’energia in questa era fluida?”, nell’ambito dell’Utility Day, organizzato a Milano da IKN Italy. Presenti oltre 1.200 professionisti tra operatori del settore, technology provider e stakeholder istituzionali, a conferma che dopo più di dieci anni dalla prima edizione Utility Day continua a rappresentare un hub di riferimento per la filiera dell’energia.“Tre i pilastri della nostra strategia: consapevolezza, vicinanza al cliente e qualità. Grazie al digitale mettiamo a disposizione dei nostri clienti MonitorConsumi, il servizio che ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza ed aiutarli a prendere decisioni più informate in materia di consumo energetico”.Il servizio Monitor Consumi, che sfrutta machine learning, è uno strumento concreto e molto semplice da utilizzare e contribuisce ad un uso migliore dell’energia elettrica in ambito domestico.Non mancano i riferimenti allo sviluppo tecnologico e all’approccio innovativo delle telco e di Fastweb + Vodafone, e Negri ha ricordato le tappe dell’implementazione dell’AI: dalla FastwebAI Factory, il Supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD inaugurato a luglio 2024, al lancio della piattaforma Fastweb AI Suite avvenuto a maggio 2025, e dedicata ad aziende e PA, sottolineando l’importanza di innovare in sicurezza, garantendo che i dati rimangano in ambienti protetti.

