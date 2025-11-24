Ordine dei Biologi della Sicilia “Prendiamo le distanze dalle parole di D’Anna su Pitzalis”

redazione

Ordine dei Biologi della Sicilia “Prendiamo le distanze dalle parole di D’Anna su Pitzalis”

Condividi su:

lunedì 24 Novembre 2025 - 14:19

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ordine dei Biologi della Sicilia esprime una ferma presa di distanza dalle recenti dichiarazioni rese a titolo personale dal Senatore Vincenzo D’Anna, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) sul sito istituzionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) rivolte a Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un brutto episodio di violenza dopo essere stata bruciata dal marito. D’anna è stato protagonista di un post infelice: “Perché c’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie” e successivamente è intervenuto sostenendo di essere stato frainteso.

“La decisione del Presidente D’Anna di emettere un comunicato ufficiale, e pubblicare la propria posizione sui canali della Federazione, ha conferito a questa triste vicenda un carattere istituzionale, coinvolgendo l’intera comunità professionale e rendendo necessario un intervento chiaro e tempestivo da parte dell’Ordine dei Biologi della Sicilia” si legge nella nota. Nel documento ufficiale, firmato dai Consiglieri del Direttivo, dal Collegio dei Revisori e dal Consigliere FNOB Diego Virgone, viene ribadito che “non è possibile tacere” di fronte a parole che possono essere interpretate come offensive o lesive della dignità delle donne. Una presa di posizione ispirata, in modo metaforico e civile, alle parole di don Peppe Diana: ‘Per amore del mio popolo non tacerò’. Con quello stesso spirito, l’Ordine siciliano afferma “di voler tutelare la professione, la dignità della persona e i valori fondamentali del rispetto”. Il testo sottolinea inoltre la responsabilità che ricade su chi ricopre ruoli di rappresentanza: “le parole, si ricorda, hanno un impatto profondo e possono curare o ferire, costruire o distruggere”.

L’Ordine ribadisce che nella propria governance il rispetto verso le donne costituisce un valore imprescindibile, che guida ogni scelta e ogni forma di comunicazione. L’appello conclusivo invita a una riflessione collettiva sull’uso del linguaggio, affinché esso sia sempre strumento di tutela, dialogo costruttivo e promozione della dignità umana. “L’Ordine dei Biologi della Sicilia conferma così il proprio impegno a difesa della vita, della dignità e di una cultura professionale fondata sul rispetto, rinnovando la volontà di rappresentare con responsabilità e serietà l’intera comunità dei biologi siciliani” conclude la nota.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Condividi su: