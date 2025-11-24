Handball Trapani: è vittoria contro Mascalucia in A2

Terza giornata del campionato di A2 femminile e terzo successo per la Handball Trapani, che supera senza difficoltà Mascalucia e rinforza la sua leadership all’interno del girone F. Gara indirizzata sin dalle primissime battute e vittoria senza alcun intoppo per la Handball Trapani. A turno le più esperte, talentuose e fisiche giocatrici granata hanno trovato la via del gol, avvalendosi anche del contributo del portiere Bustos. Senza ostacoli la progressione dei vantaggi (12-2 al 15’, 35-5 al 47’), che ha trovato naturale corollario nell’impiego di tutte le giovanissime negli ultimi otto minuti di gara. Indicazioni confortanti per il coach Lucas Vitale Alvarez, che sa di avere a disposizione un roster di primo livello su cui poter puntare per raggiungere il massimo obiettivo. Domenica 6 dicembre, ore 18.30, Halikada Gattopardo-Handball Trapani, valevole per la quarta giornata di campionato.