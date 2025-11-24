Crisi idrica, il Comune di Trapani consiglia di rifornirsi con autobotti…

La crisi idrica che sta colpendo gran parte del versante trapanese continua a destare forte preoccupazione, con disagi sempre più evidenti nelle comunità del territorio. La riduzione delle portate, le difficoltà nelle reti e l’impatto della siccità stanno mettendo a dura prova diversi comuni, costretti a ricorrere a misure d’emergenza per garantire l’approvvigionamento minimo. In questo quadro complesso, il Comune di Trapani, capoluogo della Provincia, ha deciso di adottare un intervento straordinario di supporto alle comunità vicine, molte delle quali si trovano in condizioni di gravissima difficoltà nell’erogazione idrica.

Autobotti disponibili per chi è in difficoltà

Per far fronte alle emergenze più immediate, l’Amministrazione comunale ha attivato un servizio di prenotazione autobotti destinato a abitazioni private, scuole, uffici e altre strutture che stanno registrando cali o interruzioni prolungate nell’erogazione dell’acqua. Numero per prenotare la fornitura tramite autobotte: 320 4311674. Il servizio è operativo per agevolare in modo rapido e diretto l’approvvigionamento nelle aree più colpite, garantendo interventi tempestivi là dove la situazione rischia di diventare critica. “Si tratta di un gesto di solidarietà istituzionale – fanno sapere dal Comune – necessario per sostenere territori limitrofi che stanno vivendo una condizione drammatica. L’obiettivo è garantire i servizi essenziali e alleviare le difficoltà quotidiane di famiglie, scuole e uffici”. Il Comune di Trapani invita la popolazione a utilizzare il numero dedicato solo in caso di reale necessità, così da consentire una gestione efficace dei mezzi disponibili e assicurare un servizio prioritario nei punti di maggiore emergenza.