E’ di nuovo attiva la Biblioteca Digitale del Comune di Petrosino

Anche quest’anno il Comune di Petrosino conferma il proprio impegno per la cultura digitale con la riattivazione della Biblioteca Digitale: un servizio gratuito pensato per garantire a tutti i cittadini un accesso semplice, moderno e illimitato a libri e risorse online — ovunque e in qualsiasi momento.

“Un investimento che rafforza l’idea di una comunità sempre più connessa, inclusiva e attenta alla conoscenza – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Giordano -. Tutti i cittadini petrosileni avranno la possibilità di accedere ai contenuti della Biblioteca digitale e scaricare e consultare libri, riviste e giornali in modo totalmente gratuito”.

Per accedere basta:

Inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.petrosino.tp.it

indicando nome, cognome e indirizzo e-mail;

Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, collegarsi al portale https//petrosino.medialibrary.it/media/esplora.aspx;

Navigare tra le sezioni disponibili e scegliere cosa leggere o consultare.