PREMIO 91025, martedì 25, diretta Facebook su ItacaNotizie: curiosità e chiacchiere con i premiati

Martedì 25 novembre alle ore 21:30 la pagina Facebook di ItacaNotizie ospiterà la diretta dell’evento PREMIO 91025, appuntamento imperdibile per conoscere da vicino i protagonisti di questa prestigiosa manifestazione, realizzato dalla Peralta Production.

L’edizione 2025 sarà raccontata con curiosità e approfondimenti grazie ad interviste esclusive ai premiati, che sveleranno retroscena e storie personali legate al premio. La conduzione di Ninny Bornice e Jana Cardinale guideranno il pubblico attraverso un viaggio ricco di emozioni.

Le interviste sono state realizzate da Antonella Genna, che ha raccolto testimonianze sincere e coinvolgenti direttamente dai vincitori, offrendo uno sguardo autentico sull’importanza dell’iniziativa e sulle emozioni legate al riconoscimento.

Collegatevi alla pagina Facebook di ItacaNotizie martedì sera per non perdere questo evento speciale, che celebra il talento e l’impegno delle eccellenze del territorio. Un’occasione per partecipare da casa a un momento di festa e riflessione, in compagnia di chi dà valore alla cultura e alla comunità locale.