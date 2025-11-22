Il piccolo marsalese Gabriele Pellegrino interpetra un docufilm di Martin Scorsese

È stato girato in estate, in provincia di Trapani, il nuovo docu-film prodotto per Fox Nation e narrato da Martin Scorsese, con la regia di Matti Leshem. Il progetto, dal titolo “The Saints 2”, prevede una serie di episodi dedicati alle figure dei santi e alle tradizioni religiose nel mondo. Tra i protagonisti c’è anche un bambino marsalese di appena un anno, Gabriele Pellegrino, scelto per interpretare la scena della Natività. A raccontarlo sono i genitori, Roberto Pellegrino e Giulia Alloro, “Siamo stati contattati dalla produzione e Gabriele è stato scelto come attore protagonista della scena della nascita di Gesù. Per noi è stata un’emozione enorme” ci hanno detto.

Le riprese sono durate tre giorni e si sono svolte in diversi luoghi del territorio trapanese. Alcune anticipazioni circolano già su YouTube dove la voce narrante è quella di Martin Scorsese. “È stata un’esperienza unica”, racconta Roberto papà del piccolissimo Gabriele.