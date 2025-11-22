Ginnastica: Marsala Gym Lab brilla alla prova regionale Duo Silver

Sabato 15 novembre, presso la Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, si è svolta la prova unica regionale riservata al Duo Silver di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Il Campionato Duo Silver, introdotto nel calendario federale due anni fa, prevede una competizione a squadre formate da due ginnaste, un format che valorizza affiatamento, sincronizzazione e qualità tecniche condivise. Lo scorso anno l’Asd Marsala Gym Lab aveva ottenuto un risultato di prestigio, conquistando il titolo di Vice Campione d’Italia con le ginnaste Elena Genna e Giulia Pantaleo. Anche quest’anno la società marsalese ha confermato la propria presenza ad alti livelli. A rappresentare la Marsala Gym Lab nella tappa regionale di Messina sono state le Allieve 3 Greta Arceri e Rachele Sciacca, impegnate nel livello LC3 avanzato. Un duo solido e in continua crescita, capace di migliorare gara dopo gara grazie a un lavoro meticoloso svolto quotidianamente in palestra. Impegno dello staff tecnico e determinazione delle ginnaste stanno dando prova di un percorso costante e ben costruito.

Parola alla tecnico federale Tortorici

I risultati ottenuti in questa prova regionale dimostrano che Greta e Rachele hanno tutte le carte in regola per puntare a traguardi importanti in vista della Winter Edition di Rimini, in programma dal 5 all’8 dicembre. A confermarlo è la Tecnico Federale Gilda Tortorici, che segue le atlete da vicino:

“Greta e Rachele hanno svolto una bella gara; hanno presentato un programma nuovo ma già ben consolidato. La loro determinazione e tenacia le ha premiate con un ottimo piazzamento e hanno dimostrato un’eccellente capacità esecutiva, precisione e convinzione. Lavorano insieme da sempre, sono grandi compagne di squadra, affiatate sia dentro che fuori dalla palestra. Sono in perfetta sintonia e sono certa che sapranno fare ancora meglio nell’appuntamento più importante, sia nella prova a squadre che nell’individuale“.

Un novembre ricco di appuntamenti per la Marsala Gym Lab

Il 29 novembre, la società accoglierà presso la sede addestrativa di Contrada San Silvestro uno Stage con la Tecnica Nazionale Angela Marchese, responsabile del gruppo agonistico Jonica Gym di Catania. All’incontro parteciperanno trenta ginnaste siciliane, occasione di crescita e confronto tecnico di alto livello. Il giorno successivo, 30 novembre, le giovani Alice De Filippi, Giorgia Di Giovanni e Sara Orlando saranno invece impegnate a Palermo nella loro prima attività federale SuperGym, un debutto importante nel percorso agonistico delle tre atlete.