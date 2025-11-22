L’Avis di Marsala incontra gli studenti degli istituti superiori

Giornate intense, all’insegna della solidarietà, quelle vissute dall’Avis Marsala all’interno delle classi scolastiche del territorio.

Dopo diversi incontri all’Abele Damiani – inclusa la sezione serale – il progetto “Un dono per la vita” la scorsa settimana è continuato negli Istituti Itet Garibaldi e Liceo Pascasino.

“Sono stati momenti educativi ed emozionanti, affermano il presidente dell’Avis Luciano Rosas e la consigliera Angela Parrinello. Molti studenti maggiorenni si sono già candidati a diventare donatori e questo ci inorgoglisce, confermando altresì quanto sia importante essere informati per poi donare con convinzione”.

Nel ringraziare i dirigenti scolastici e i docenti referenti per la fondamentale collaborazione, l’Avis Marsala esalta anche il contributo del giovane Andrea Castiglione (ex allievo del Damiani) che – affetto da talassemia, è sottoposto a continue trasfusioni di sangue – ha raccontato la propria esperienza ai suoi coetanei: “Con paure e speranze, continuo a vivere grazie a chi decide di donare sangue”.