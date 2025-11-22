In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Petrosino organizza una mostra

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Petrosino, insieme all’associazione CoTuLeVi, invita la cittadinanza a partecipare a un momento di ascolto, riflessione e partecipazione attiva.

Dal 25 al 30 novembre, presso il Centro Polivalente di Petrosino, sarà possibile visitare la mostra “Lasciamo un segno… ma non sulla pelle”, con opere originali di artiste e artisti del territorio e la partecipazione di realtà locali impegnate nel sociale e nella cultura.

Un’iniziativa pensata per sensibilizzare, educare e dare voce alle donne, ai volontari, alle famiglie e a tutte le persone che quotidianamente si battono per una società più giusta e rispettosa.

L’Amministrazione comunale rinnova la propria sensibilità e il proprio impegno concreto nel contrasto alla violenza di genere, sostenendo percorsi di prevenzione, educazione al rispetto, ascolto e supporto.

“Il 25 novembre non è soltanto una ricorrenza, ma una chiamata collettiva alla responsabilità – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – La violenza contro le donne non è un fatto privato: è una ferita sociale che riguarda tutti.

A Petrosino ricordiamo le vittime, stiamo accanto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e lavoriamo ogni giorno affinché nessuna donna debba temere per la propria libertà, dignità o vita.

Perché una comunità forte si costruisce insieme – conclude il Sindaco – a partire da un messaggio chiaro e imprescindibile: la violenza non è mai giustificabile. Mai”.