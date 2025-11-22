Il Trapani Calcio batte il Foggia 3-1 e annuncia il nuovo direttore dell’area tecnica

Il Trapani è pronto per scendere in campo per il prossimo impegno di campionato. La formazione di Aronica ha sconfitto 3 a 1 il Foggia. Ma in casa granata non c’era solo il campo. E’ infatti arrivato un nuovo ingresso. Il ruolo di direttore dell’area tecnica è stato affidato a Luigi Volume.

“La società FC Trapani 1905 comunica che Luigi Volume è il nuovo direttore dell’area tecnica granata. Il neo dirigente, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo con Salernitana, Ternana, Taranto, Matera, Brindisi e Martina Franca”.

Nella nota sono presenti anche le dichiarazioni del presidente Antonini: “Ritengo l’inserimento di Luigi Volume determinante per il raggiungimento dei nostri obbiettivi. Una figura come la sua porterà una ventata di novità e programmazione determinate nel prosieguo del nostro futuro. L’ho scelto personalmente ed a lui ho dato carta bianca. Contestualmente voglio ringraziare per il lavoro svolto Peppino Pavone, persona squisita. Trapani sarà sempre casa sua”.