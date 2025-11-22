Impianti sportivi, Fernandez: “Tutti agibili, ma l’impresa ritarda a consegnare la piscina”. VIDEO

Massimo Fernandez, presidente della Commissione consiliare che si occupa anche di Sport e impiantistica sportiva, ci fa il quadro della situazione in città, soprattutto per capire cosa accade all’interno della piscina comunale in fase di stallo da troppo tempo. “Il vero cruccio è quello che per responsabilità non nostre non siamo riusciti a restituire la piena funzionalità della piscina di via degli Alteti. Tuttavia il sindaco Massimo Grillo, oltre ad averci dato delle assicurazioni sulla piena funzionabilità a breve, ci ha comunicato di responsabilità burocratiche – afferma Fernandez -. Non siamo riusciti bene a capire perchè, ma la ditta che sta eseguendo i lavori continua a procrastinare la consegna. Hanno chiesto un ulteriore rinvio ma l’Amministrazione comunale, e sono d’accordo, ha diffidato l’impresa al rispetto dei tempi previsti dal bando”. Il consigliere comunale ci parla anche della ripristinata funzionalità dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” dove per motivi economici – si parla di 500mila euro – non sarà immediato il ripristino della Curva e all’interno della struttura si sta lavorando per un possibile utilizzo di un capannone che veniva utilizzato come campo di bocce. “Sono stati ripristinati alla piena fruibilità le strutture sportive delle contrade Strasatti e Paolini. Effettueremo a breve lì un sopralluogo per sincerarci delle condizioni. Mancano le palestre di Digerbato e Strasatti che potrebbero essere recuperati. In 5 anni abbiamo sistemato e reso attivi il Palazzetto e anche il Palabellina, qui prima pioveva dal tetto, ora coi lavori effettuati la struttura sembra reggere”, afferma Fernandez.

