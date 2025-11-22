L’Atletica Leggera Sprint seconda ai Campionati Regionali di Messina

Giovani talenti al campo dei Cappuccini di Messina, dove si sono svolti il 26 ottobre i Campionati Regionali di Prove Multiple dedicati alla categoria Ragazzi e Ragazze. Tra le protagoniste della giornata, spiccano le giovani atlete dell’ASD Atletica Leggera Sprint. Il quartetto formato da Vittoria Cosenza, Serena Cacioppo, Sofia Cordaro e Claudia Messina ha affrontato con grande maturità le diverse prove tecniche, confermando la crescita costante del vivaio e la solidità del progetto sportivo del club, guidati dal coach Angelo Badalucco. Il risultato finale parla chiaro: 2° posto nella classifica generale a squadre, un piazzamento di prestigio che acquisisce ancora più valore considerando che la società è stata l’unica rappresentante della Sicilia occidentale a prendere parte all’appuntamento regionale. Un segnale forte, che testimonia la volontà di competere e crescere senza temere confronti. “Sono fiero dei miei ragazzi che hanno dimostrato spirito di squadra e tanta passione”.