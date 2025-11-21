Il Marsala Futsal ritorna al Palasancarlo e cerca riscatto contro Blingink Soverato

Il Marsala Futsal, reduce da due prestazioni deludenti contro Gear Piazza Armerina e Messina e obbligato a vincere, dovrà approcciare la sfida della sesta giornata con lo spirito di una finale. Servirà lucidità, intensità e la spinta del pubblico per conquistare tre punti fondamentali contro la Blingink Soverato che arriva al Palasport San Carlo con tutte le buone intenzioni di fare risultato contro una squadra di cui hanno già testato le capacità nello scorso Campionato di serie B. Quest’anno si gioca un’altra partita, in tutti i sensi, sul campo della A2 Girone D.

Sabato 22 novembre, alle ore 16, gli azzurri di Mister Rafa Torrejon, dovranno scendere sul proprio parquet con tutta la grinta e il carattere che è mancato nelle precedenti due partite, per restare nella parte alta della classifica. Lo sanno bene i ragazzi, a partire da Capitan Alessandro Patti: “Sarà una partita importante per noi anche a livello mentale, servono punti e una vittoria per dare fiducia ai tifosi. Ci prendiamo la responsabilità di quanto accaduto, ci mettiamo la faccia e potevamo fare di più, possiamo fare di più. Quello che è mancato nelle due sconfitte? Abbiamo sbagliato atteggiamento quando siamo scesi in campo, soprattutto con la Gear, a Messina ci sono stati troppi errori individuali di troppo. Pecchiamo di inesperienza ma stiamo lavorando”.

Quello di Vito Pizzo è un ritorno, un ritorno e una voglia di riscatto per un veterano dell’ambiente futsal locale: “Ringrazio la società per avermi accolto in questa famiglia. Tutto è nato da uno scherzo con mia moglie, alla fine ho contattato il Mister e ho voluto provare. Sono qui da quasi due mesi circa e sono qui per aiutare la squadra. Sono un pò indietro rispetto al gruppo che corre abbastanza ma pian piano sto iniziando a camminare bene anch’io. Dopo due sconfitte bisogna solo vincere altrimenti la situazione della classifica diventa critica. Il Soverato lo conosciamo, hanno ottimi elementi e giocano in un campo piccolo, dove la palla va molto veloce. Per uscirne solo una regola: vincere”.

A dirigere la gara: Andrea Antagonista (sez. di Roma 2) Arbitro 1, Angelo Bruno (sez. di Bergamo) Arbitro 2, Christian Curulli (sez. di Palermo) crono. Tra gli indisponibili, Matteo De Bartoli ancora per infortunio.

I biglietti possono essere acquistati:

Online al link dedicato: https://www.postoriservato.it/…/asd-marsala-futsal…

Botteghino Palazzetto dello Sport – Marsala

Presso il Bar Royal di Via Dante Alighieri – Marsala

Presso il Punto servizi al porticciolo (Trotta)