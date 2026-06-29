Guasto ai pozzi di Ramisella, Mazara senza acqua

Anche a Mazara del Vallo problemi con l’acqua. Un guasto si è verificato ad una pompa dei pozzi di Ramisella. Ci sarà un calo di erogazione e possibili disagi nella zona Trasmazaro nonostante al momento siano in funzione 4 pozzi. Il Servizio idrico dell’Ufficio tecnico comunale avverte che pertanto potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica in zona Trasmazaro. Gli interventi di riparazione già programmati dovrebbero completarsi martedì salvo imprevisti. Questi i numeri utili: 0923671521 – 3336192060 (solo dal lunedì al venerdì e solo dalle ore 8,30 alle ore 13). Il numero di reperibilità: 3336191988 è raggiungibile e utilizzabile solo per i festivi.