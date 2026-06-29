Trapani, al via i lavaggi straordinari di strade e piazze: calendario fino a settembre

Prenderà il via nei primi giorni di luglio il programma di lavaggi straordinari delle strade e delle piazze cittadine predisposto dal Comune di Trapani in collaborazione con Formula Ambiente. L’iniziativa proseguirà per tutta l’estate, fino al mese di settembre, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire una maggiore pulizia delle aree pubbliche maggiormente frequentate durante la stagione estiva. Gli interventi interesseranno progressivamente diversi quartieri della città, seguendo un calendario prestabilito che consentirà di coprire l’intero territorio comunale. Le operazioni saranno effettuate con mezzi specializzati per il lavaggio della sede stradale e delle principali piazze cittadine.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà collocata nelle zone interessate dagli interventi. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni sarà infatti necessario rispettare i divieti di sosta nelle giornate e negli orari indicati, evitando di lasciare i veicoli parcheggiati lungo le strade interessate. Il calendario dei lavaggi, che coprirà i mesi di luglio, agosto e settembre, è stato predisposto per garantire una manutenzione costante degli spazi pubblici durante il periodo di maggiore afflusso turistico e di più intenso utilizzo della città. Dal Comune arriva quindi un appello alla collaborazione dei cittadini affinché il servizio possa essere svolto senza rallentamenti o disagi, contribuendo così a mantenere Trapani più pulita e decorosa. Il programma dettagliato delle vie coinvolte è consultabile attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.