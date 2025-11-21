Manfredi Franco, un marsalese alla maratona di New York 

Un marsalese alla maratona di New York: Manfredi Franco ha percorso i 43 chilometri e 195 metri con l’ottimo tempo di 3 ore 3 minuti e 28 secondi ottenendo un risultato che andando al di là delle sue stesse previsioni. Manfredi, tesserato per l’Asd Squad di Sara Galimberti, si è preparato con molto zelo. Per prendere parte alla gara di New York, Franco si è cimentato nella 30 chilometri di Monza ottenendo il tempo di 2 ore 7 minuti e 11 secondi e nella mezzamaratona di Roma chiusa in 1.25.14. Conclusa l’attività del 2025, Manfredi Franco volge lo sguardo alla nuova stagione agonistica che lo vedrà sicuramente impegnato nella maratona di Siviglia, prevista per metà febbraio ed in quella di Parigi per finer aprile.