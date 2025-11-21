Diavoli Rossi Marsala vola ai Campionati Nazionali Gold 3B e conquista il Trampolino Elastico￼

Grande risultato per la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala. La squadra marsalese, composta da 5 allieve di età compresa tra i 9 e i 12 anni, ha centrato l’obiettivo della qualificazione ai Campionati Nazionali di Squadra Gold 3B, in programma venerdì 13 dicembre a Riccione. Il cammino delle atlete è stato ricco di emozioni: le Diavoli Rossi hanno vinto la prima prova regionale, per poi piazzarsi seconde nella seconda prova, conquistando così l’accesso alla Zona Tecnica 6 di qualificazione nazionale, svoltasi sabato 8 novembre a Pomigliano d’Arco (Napoli). Nella competizione interregionale, che riuniva le migliori 15 squadre del Sud Italia, la formazione marsalese ha dato prova di grande tecnica, concentrazione e spirito di squadra, aggiudicandosi il primo posto e battendo tutte le avversarie. Questo successo garantisce alle ginnaste l’ingresso nella fase nazionale, uno dei traguardi più prestigiosi della stagione sportiva.

Immensamente orgogliosi del grandissimo risultato ottenuto, i tecnici federali professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, insieme agli aspiranti tecnici Maria Barraco e Francesco Giappone, che curano in palestra con meticolosità tutti gli esercizi agli attrezzi delle ginnaste, si dicono molto felici di questo traguardo che li riempie di orgoglio nel sapere di poter competere a livello nazionale con le migliori 40 squadre d’Italia. E non solo, si dichiarano soddisfatti per il lavoro di squadra che è stato fatto, infatti, la forza della squadra è stata l’unione: ognuna ha dato il meglio di sé, sostenuta da tecnici che sanno non solo allenare secondo le caratteristiche individuali, ma anche guidare con competenza e serenità. Vittoria conquistata con il cuore, la testa, il sorriso. I nostri complimenti al capitano Quyet Cerami e alle sue compagne Rossella Santoro, Adele Bertolino, Giorgia Di Miceli e Clara Morsello per questo grandioso risultato.

Vittoria alle Ragionali di Trampolino Elastico

Dopo anni di pausa, la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala è tornata a competere anche nelle gare regionali di Trampolino Elastico. Disciplina Olimpica dal 2000, il Trampolino fa parte della Federazione Ginnastica d’Italia e vanta numerosi atleti praticanti, che competono nei Campionati Gold e Silver. Una gara di trampolino elastico è una competizione spettacolare e molto tecnica, in cui gli atleti eseguono acrobazie aeree su un grande trampolino rettangolare. Le categorie degli atleti sono divise per età e per livello tecnico. La Polisportiva ha partecipato alla prima prova del Campionato Regionale a squadre Silver LA e LB tenutasi a Ragusa, presso la Scuola Regionale dello sport, sabato 15 novembre. Quindici le squadre partecipanti, tutte provenienti dalla Sicilia Orientale, si sono affrontate con serietà e spirito sportivo. Tre le squadre marsalesi scese in campo, due in LA e una in LB, che si sono cimentate sia sul Trampolino elastico, sia al mini trampolino e al tumbling. Ottime le prestazioni dei sei atleti della Polisportiva che, guidate dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo e seguite dagli aspiranti tecnici Gabriele e Federico Gimondo, hanno totalizzato ben 6 podi.

La classifica per attrezzo ha visto primeggiare nel livello LB al trampolino elastico la coppia Junior formata da Maria Barraco e Francesco Giappone, giunti poi secondi al mini trampolino nonostante la coppia abbia incantato la platea eseguendo dei salti avvitati e dei doppi salti avanti spettacolari, così come bellissimi sono stati i salti eseguiti al tumbling che gli sono valsi la medaglia di bronzo. Ottime anche le prestazioni della coppia Junior formata da Marta Barraco e Miriam Venezia, che conquista l’argento al mini trampolino e il bronzo al tumbling. Infine, di tutto rispetto, la medaglia di bronzo ottenuta nel Livello LA dalla esordiente coppia di allieve formata da Mariele D’Asaro e Sofia Badalucco, giunte terze al Trampolino elastico. È festa a casa dei Diavoli Rossi che stanno vivendo un anno agonistico davvero oltre ogni aspettativa. Prossimi appuntamenti due Campionati Italiani a cui la Polisportiva prenderà parte, quello individuale Silver che si terrà a Rimini dal 5 all’8 dicembre e quello Gold a squadre che si terrà dal 12 al 14 dicembre a Riccione.