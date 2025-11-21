Cinema: nelle sale marsalesi ben 5 film in proiezione

Si torna al Cinema a Marsala. Al Golden tanti film in sala. Continua “Dracula – L’Amore perduto” di Luc Besson solo alle ore 21.30. Arriva invece “L’illusione perfetta – Now You See Me – Now You Don’t” 3 con Morgan Freeman e Daniel Radcliffe alle ore 17.30 e 19.30. Sono passati dieci anni dall’ultima apparizione in scena dei Cavalieri della Magia, il gruppo di illusionisti composto da Atlas, Merritt, Henley e Jack, e uno spettacolo affollatissimo, che finisce per mandare in bolletta uno speculatore della criptovaluta, li riporta alla ribalta. Ma si tratta davvero dei quattro Cavalieri, o solo di un loro ologramma? Solo martedì 25 novembre, per i ciclo Aprifilm con la giornalista Jana Cardinale, in proiezione “Anna – La Grande Storia di Anna Magnani” interpretata da Monica Guerritore alle ore 18.30 mentre lo stesso giorno alle ore 21.30 verrà proiettato il film “Nino. 18 giorni” di Toni D’Angelo sulla vita del padre, l’interprete napoletano Nino D’Angelo.

Al Cine Don Bosco invece unica programmazione alle ore 18 e alle ore 21 con “40 Secondi” di Vincenzo Alfieri. Colleferro, 6 settembre 2020. Ore 3.15. Willy (Duarte) viene ucciso dai fratelli gemelli Lorenzo e Federico dopo essere intervenuto per difendere un amico, Cristian, coinvolto in una lite. Dal momento dell’aggressione alla morte sono passati 40 secondi. Il ragazzo 21 anni, di origine capoverdiane, lavorava in un ristorante stellato dello chef Tocai e proprio quel giorno aveva avuto una grande soddisfazione.