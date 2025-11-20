A Paceco “Vino&Libri”, la rassegna al via il 23 novembre con Claudia Lanteri

Torna la degustazione eno-letteraria di Vino&Libri organizzata dall’Enoteca “La bottega del caffè” di Paceco con l’AIS provinciale di Trapani: non una semplice degustazione né soltanto un dialogo letterario su un libro che parla della nostra terra, ma una vera esperienza culturale che raggiunge ed unisce le diverse dimensioni della persona e i suoi sensi. Il primo appuntamento di questa terza stagione vedrà protagonista Claudia Lanteri con il suo primo romanzo “L’Isola e il tempo” (Einaudi, 2024) e si terrà domenica 23 novembre con inizio alle ore 17 a Paceco. Definito un giallo letterario fuori da ogni canone, con l’autrice converserà Baldo Palermo intercalando il dialogo letterario con la degustazione di vini fortificati: Marsala, Porto e Sherry a cura miglior “sommelier del Marsala” appena proclamato, Ignazio Perez. La partecipazione è consentita solo su prenotazione e dietro pagamento di un ticket al numero 349 6720127 fino ad esaurimento posti.

IL PROGRAMMA DI VINO&LIBRI 2025-2026

23 novembre Claudia Lanteri

L’isola e il tempo

1 febbraio Salvo Toscano

Il caso Barraco /La prossima vittima

22 marzo Antonella Desirée Giuffre’

La seminatrice di coraggio

Maggio – data da definire Mohamed Maalel

Baba