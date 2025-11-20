Guasto al pozzo principale di Petrosino: possibili interruzioni idriche su tutto il territorio

Un improvviso guasto al pozzo principale di approvvigionamento idrico sta causando disagi in tutto il territorio comunale di Petrosino. A seguito del problema tecnico, nelle prossime ore potranno verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua o significativi cali di pressione in diverse zone del Comune. L’Amministrazione Comunale ha comunicato che la ditta incaricata è già al lavoro per individuare l’origine del guasto e procedere al più presto al ripristino completo dell’impianto. Parallelamente, gli uffici competenti stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio idrico durante la fase di emergenza.

In attesa della risoluzione definitiva del problema, il Comune rivolge un appello alla popolazione:

si invita tutta la cittadinanza a un uso responsabile, consapevole e limitato dell’acqua, evitando sprechi e privilegiando i soli utilizzi essenziali. L’Amministrazione assicura che seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui tempi previsti per il completo ripristino del servizio.