La Città di Custonaci tra le destinazioni turistiche della nuova “Guida sulla Sicilia Occidentale”

Dal prossimo 24 novembre sarà in edicola, e in libreria, la nuova Guida di Repubblica dedicata ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Occidentale. Un vademecum ideale per immergersi in un territorio che vanta degli autentici gioielli, per offrire al turista un’immagine a tutto tondo di un’Isola così ricca di fascino. La pubblicazione, brillantemente curata dalla giornalista Maria Cristina Castellucci, ridisegna, attraverso un percorso di scoperta tutto da vivere con esperienze autentiche e suggestioni, la mappa delle tradizionali destinazioni, a vantaggio, anche considerando il rapporto qualità/prezzo, delle sempre più apprezzate mete non esposte al turismo di massa, dove è ancora possibile godere della tranquillità e della bellezza dei luoghi. La Sicilia, in particolare negli ultimi anni, sta sempre più sviluppando una reputazione internazionale come destinazione esperienziale integrata, in grado di coniugare mare, montagna e tradizioni agroalimentari. Questa attenzione alla «sostenibilità» e al «turismo lento» si traduce, di fatto, in itinerari che esaltano proprio i borghi, restituendogli valore economico e sociale. Non solo, pertanto, luoghi da visitare, ma dei veri e propri ecosistemi viventi in grado di valorizzare persone, paesaggi e tradizioni.

“La presenza della Città di Custonaci in questa nuova guida, dedicata specificatamente ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Occidentale, è il risultato – afferma il Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte – di un percorso di valorizzazione recentemente avviato e che sta iniziando a dare i primi frutti. C’è da dire che, negli ultimi anni, in Sicilia si sta progressivamente sviluppando una forma di turismo che premia la “lentezza” e la qualità della vita, trasformando la distanza dai centri urbani in un fattore di pregio. Questa tendenza si traduce, di fatto, in un successo per tutti quei borghi a vocazione turistica che hanno saputo offrire, tra degustazioni e percorsi immersivi nella natura e nella cultura, esperienze su misura. Il turista, infatti, non è più uno spettatore, ma un protagonista attivo attraverso esperienze immersive nei laboratori che lo trasformano da visitatore in “visit-attore”. Le esperienze legate, ad esempio, al buon cibo diventano – prosegue il primo cittadino – strumenti di sviluppo locale, creando nuove opportunità di lavoro con forme di turismo che sostengono, anche attraverso il recupero della propria identità e dei saperi tradizionali, la rinascita dei borghi. Questi ultimi spesso fuori dalle rotte più battute dai grandi flussi turistici, ma ultimi custodi di tradizioni genuine, incentivano, oltretutto, dinamiche di destagionalizzazione e offrono esperienze di vita indimenticabili a tutti quei visitatori in cerca di autenticità e che valutano fondamentale la bellezza del paesaggio. Le diverse destinazioni della Guida di Repubblica, tra cui anche la Città di Custonaci, rappresentano, dunque, un tassello di grande importanza strategica nel panorama del settore turistico regionale, che aspira a raggiungere, in termini di sostenibilità, dei rilevanti standard da offrire sul mercato. La Sicilia, con il suo capitale umano e culturale, può in effetti porsi in modo quasi del tutto “naturale” – conclude il sindaco – come caposaldo di questa tendenza, offrendo un esempio concreto di equilibrio tra innovazione e memoria, tra economia e identità».