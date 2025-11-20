Bodybuilding: la marsalese Antonella Rizzo si distingue all’IFBB Euro Master

Anche quest’anno Milano ha ospitato un evento di grande rilievo nel panorama del bodybuilding europeo: l’IFBB Euro Master, tenutosi presso l’Hotel Crowne Plaza. Atleti provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento per confrontarsi nelle diverse categorie della competizione, rendendo la gara un vero e proprio festival dello sport e della dedizione. Tra i partecipanti, l’atleta marsalese Antonella Rizzo del Team Masucci, ha rappresentato con orgoglio la Sicilia nella categoria Over 50. Nonostante la forte concorrenza proveniente da diversi Paesi europei, Antonella Rizzo ha raggiunto un prestigioso quinto posto, entrando nelle Top Five su un totale di 10 atlete.

La sua performance è stata un esempio di costanza, disciplina e passione, dimostrando che l’impegno e la dedizione nello sport non conoscono limiti di età. La partecipazione della Rizzo conferma la presenza della Sicilia nel panorama internazionale del bodybuilding, portando in alto il nome della regione e del Team Masucci.